Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

“Сьогодні вранці, десь о 7 годині, коли я пішов на тренування, до під’їзду зайшла група озброєних і в шоломах правоохоронців, які перебували там поки я тренувався. Коли я прийшов додому, підіймаючись сходами, побачив групу правоохоронців … На моє питання, що відбувається, вони відповіли, що прийшли, нібито, в квартиру двома поверхами нижче моєї. Начебто, ця квартира здається і в них питання до орендарів. Але… Камера, що встановлена на моєму поверсі зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали в двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю”, – написав Віталій Кличко.

Мер столиці вважає такі дії правоохоронних органів “безпрецедентним тиском на міську владу”.

“За такі незаконні дії і їхнім режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом!”

У коментарі #Буквам речник СБУ Артем Дехтяренко зазначив, що СБУ не проводить обшуки у мера Києва Віталія Кличка.

“Співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО “А”, проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів. Вони відбуваються одразу у декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко. Ніякого відношення до самого пана Кличко обшуки не мають”, – сказав речник СБУ.