На мера м Бровари Ігоря Сапожка та його дружину напали невідомі в їхньому будинку в селі Гнідин Київської області. Грабіжники забрали гроші і золоті прикраси.

Цю інформацію #Буквам повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

Там уточнили, що не називають імена, оскільки не мають права розголошувати відомості про потерпілих, але підтвердили, що це дійсно був мер Броварів.

“Напад стався близько 21:00 в с. Гнідин Київської області невідомі проникли в будинок і напали на сімейну пару. Погрожуючи фізичною розправою, викрали гроші та вироби з золота, після чого зникли”, – повідомили в пресслужбі.

У поліції також зазначили, що фізичних каліцтв розбійники потерпілим не завдали.

Зараз поліція здійснює комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання нападників. Зокрема, проводить подвірний обхід.

Мер Києва Віталій Кличко вже відреагував на те, що трапилося.

“Друзі! Я, як голова Асоціації міст, звернувся до правоохоронних органів оперативно та відкрито розслідувати справу про напад та побиття мера Броварів Ігоря Сапожка. Правоохоронці мають встановити і те, чи були такі дії зловмисників спробою політичного тиску на Сапожка напередодні місцевих виборів у Броварах, де Ігор Сапожко балотується на посаду мера міста”, – написав він у своєму Telegram-каналі.