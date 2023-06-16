Зображення: Урядовий портал

Джерело: Урядовий портал.

Мета заходу ‒ привернення уваги до питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, утвердження паритетності між жінками і чоловіками, подолання стереотипів у суспільстві, сміливості та хоробрості прикордонників та прикордонниць у відсічі збройної агресії Росії проти України.

У фотопроєкті взяли участь військовослужбовці-матері та військовослужбовці-татусі, які виконують завдання в районах ведення бойових дій, в тому числі ті, хто перебували у російському полоні, у той час, як їхні діти вимушені тривалий час проживати окремо від них у більш безпечних регіонах України.

Фотопроєкт вже було поширено в Хмельницькому, Чернівцях, Черкасах, Одесі та Києві. В планах – демонстрація в усіх областях України та на майданчиках міжнародних організацій та заходів.

Зображення: Урядовий портал

Фотопроєкт реалізовано за ініціативи Адміністрації Державної прикордонної служби України в межах співпраці та за підтримки громадської організації “Інформаційно-консультативний жіночий центр”.

 