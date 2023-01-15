Особистий адвокат президента США Джо Байдена оприлюднив інформацію про нові секретні документи, які знайшли в його будинку у Вілмінгтоні.

Про це сповіщає The Washington Post.

Адвокат Білого дому Річард Заубер прибув до резиденції Вілмінгтона в четвер і знайшов п’ять додаткових документів із секретними позначками.

“Оскільки у мене є дозвіл безпеки, я поїхав до Вілмінгтона в четвер увечері, щоб допомогти надати документ, який особистий адвокат президента знайшов у середу, до Міністерства юстиції”, – коментує Заубер. “Поки я передавав його представникам Міністерства юстиції серед матеріалів також було виявлено п’ять додаткових сторінок із грифами секретності, загалом шість сторінок”.

Також у суботу Боб Бауер, особистий адвокат президента США, опублікував хронологію подій щодо виявлення секретних документів в особистому кабінеті Байдена та його будинку у Вілмінгтоні, намагаючись продемонструвати співпрацю зі слідством Міністерства юстиції.

Бауер визнав, що юридична команда Байдена не впевнена, що всі відповідні документи були знайдені.

Білий дім не назвав юриста, який першим виявив секретні документи, але особа, знайома з цим питанням, сказала, що це був Пет Мур, давній адвокат Байдена, який працював заступником генерального радника під час президентської кампанії Байдена у 2020 році.

У четвер генеральний прокурор Меррік Гарленд призначив спеціального радника для розслідування поводження з секретними документами, знайденими в колишньому офісі Байдена та його резиденції у Вілмінгтоні. Гарленд залучив Роберта К. Гура, високопоставленого чиновника Міністерства юстиції за часів адміністрації Трампа, щоб він очолював розслідування.

Після того, як Гарланд оголосив про призначення спеціального прокурора, Заубер сказав у своїй заяві: “Ми впевнені, що ретельний аналіз покаже, що ці документи були випадково загублені, і президент та його адвокати діяли негайно, коли виявили цю помилку».

Після появи новин про перевірку Міністерства юстиції Байден сказав журналістам, що він був “здивований» виявленням секретних документів. Він сказав, що поняття не має, що було в документах і що його адвокати повністю співпрацюють у цьому питанні.