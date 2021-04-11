Член британської королівської родини принц Ендрю розповів, як королева Єлизавета II переживає відхід з життя чоловіка принца Філіпа.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Виступаючи на невеликій службі в королівській каплиці Всіх Святих у Віндзорі в неділю, 11 квітня, принц Ендрю заявив, що смерть його батька, принца Філіпа, є “страшною втратою”.

Сам принц також розповів про свої переживання після смерті батька. Він сказав, що любить свого батька, який “завжди був тим, до кого можна було прийти”.

Принц Ендрю розповів, що Єлизавета ІІ переносить втрату принца Філіпа важче, ніж будь-хто інший з королівської родини. Саме тому вони приїхали до Віндзорського замку, щоб підтримати її.

“Вона описала це як величезну порожнечу, яка залишилася в її житті”, – сказав принц Ендрю.

“We’ve lost almost the grandfather of the nation” Prince Andrew describes the Duke of Edinburgh as a “remarkable man” and says his death has left “huge void” for the Queenhttps://t.co/SyGxs5x8Sm pic.twitter.com/8j0MOfHCJj — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 11, 2021

Наймолодший син Єлизавети ІІ зізнався, що смерть принца Філіпа – це велике потрясіння для них навіть попри його поважний вік і проблеми зі здоров’ям.

“Хто б не намагався підготуватися до чогось подібного, це все одно страшне потрясіння. І ми все ще намагаємось з цим змиритися. І це дуже, дуже сумно”, – додав принц Едвард.

Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.

Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького принца Філіпа відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.