Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Виступаючи на невеликій службі в королівській каплиці Всіх Святих у Віндзорі в неділю, 11 квітня, принц Ендрю заявив, що смерть його батька, принца Філіпа, є “страшною втратою”.

Сам принц також розповів про свої переживання після смерті батька. Він сказав, що любить свого батька, який “завжди був тим, до кого можна було прийти”.

Принц Ендрю розповів, що Єлизавета ІІ переносить втрату принца Філіпа важче, ніж будь-хто інший з королівської родини. Саме тому вони приїхали до Віндзорського замку, щоб підтримати її.

“Вона описала це як величезну порожнечу, яка залишилася в її житті”, – сказав принц Ендрю.

“We’ve lost almost the grandfather of the nation”

Prince Andrew describes the Duke of Edinburgh as a "remarkable man" and says his death has left "huge void" for the Queen

