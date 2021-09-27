У Бундестаг Німеччини вперше пройшли трансгендерні жінки

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Зазначається, що у Бундестаг пройшли відразу дві трансгендерні жінки – Тесса Ганзерер і Ніке Славік. Обидві є представницями партії “Зелених”. Вони увійшли в історію Німеччини, як перші трансгендерні жінки у Бундестазі.
“Це історична перемога для “Зелених”, але також і для трансруху і для всієї квір-спільноти”, – прокоментувала Ганзерер.
Вона впевнена, що результат голосування став символом відкритого і толерантного суспільства.
У 2013 році Ганзерер була обрана до місцевого парламенту Баварії. Вона прагне спростити процедуру затвердження зміни статі в документах, що засвідчують особу.
Крім того, Ганзерер має двох синів й хоче законодавчих змін, які дозволили б матерям-лесбійкам всиновлювати дітей.
Водночас Славік назвала результат голосування неймовірним. Її обрали до парламенту у списку кандидатів від “Зелених” в західній землі Північний Рейн-Вестфалія.
- У Німеччині 26 вересня пройшли вибори до Бундестагу. Того ж дня ввечері з’явилися перші дані екзитполу.
- Згідно з попередніми результатами, лівоцентристські соціал-демократи (СДПН) з невеликою перевагою перемогли на федеральних виборах в Німеччині, обійшовши партію канцлерки Ангели Меркель.