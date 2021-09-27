У Бундестаг Німеччини вперше пройшли трансгендерні жінки

У німецькому Бундестазі за підсумком виборів, що відбулися у неділю, вперше засідатимуть жінки-трансгендери.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що у Бундестаг пройшли відразу дві трансгендерні жінки – Тесса Ганзерер і Ніке Славік. Обидві є представницями партії “Зелених”. Вони увійшли в історію Німеччини, як перші трансгендерні жінки у Бундестазі.

“Це історична перемога для “Зелених”, але також і для трансруху і для всієї квір-спільноти”, – прокоментувала Ганзерер.

Вона впевнена, що результат голосування став символом відкритого і толерантного суспільства.

У 2013 році Ганзерер була обрана до місцевого парламенту Баварії. Вона прагне спростити процедуру затвердження зміни статі в документах, що засвідчують особу.

Крім того, Ганзерер має двох синів й хоче законодавчих змін, які дозволили б матерям-лесбійкам всиновлювати дітей.

Водночас Славік назвала результат голосування неймовірним. Її обрали до парламенту у списку кандидатів від “Зелених” в західній землі Північний Рейн-Вестфалія.