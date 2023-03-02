Парламентарі ФРН підтримали ідею притягти президента Росії Володимира Путіна до кримінальної відповідальності за агресію проти України. Утім, поки що вони не знають, як це зробити.

Про це інформує Deutsche Welle.

Проєкт резолюції “Уможливити послідовну реакцію правової держави на російську агресію – створити спецтрибунал” внесла на розгляд Бундестагу об’єднана фракція опозиційного блоку ХДС/ХСС.

Мотивуючи необхідність ухвалення резолюції, депутат від ХДС Гюнтер Крінгс зазначив, що відповіддю на російське повномасштабне вторгнення мають бути не лише масові постачання озброєнь Україні, які покликані довести Путіну неможливість перемоги у цій війні, але й світова спільнота має відповісти також силою права.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі та федеральна прокуратура Німеччини збирають докази скоєних російськими військовослужбовцями воєнних злочинів в Україні, аби якнайшвидше притягнути їх до відповідальності.

Проте для засудження самої агресії суду ще немає, оскільки ні Росія, ні Україна досі не підписали Римського статуту, який, у принципі, передбачає можливість судити і за такий злочин. Також навряд можна очікувати і рішення Ради безпеки ООН щодо надання суду таких повноважень через неодмінне вето Росії.

Тож німецькі консерватори підтримують вимогу Києва та також виступають за створення окремого, спеціального міжнародного трибуналу для суду над Росією та Путіним.

З необхідністю судити російського президента погодилися представники фракцій “Союз-90″/”зелені”, Лівої партії, ВДП та СДПН. Вони, однак, звертали увагу на необхідність створення такої юридичної структури, щоб осуд російської агресії став загальновизнаним і був саме правовим судом.

Такому злочинцеві, як Путіну, це не повинно зійти з рук, інакше він чинитиме і нові злочини”, – зазначив Ульріх Лехте із фракції ліберальної ВДП.

Зазначимо, що 19 січня цього року, Європейський парламент схвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Вітаю ухвалення резолюції Європейським парламентом про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росію має бути притягнуто до відповідальності за її агресивну війну, справедливість має перемогти”, – написав тоді президент Зеленський.

Зауважимо, що “за” проголосували 472 депутати, проти – 19, утрималися – 33 депутати Європарламенту.

У прийнятій резолюції євродепутати вимагають притягнути політичне та військове керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

У Європарламенті заявили, що звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпені та багатьох інших українських містах, розкривають жорстокість війни та підкреслюють важливість скоординованих міжнародних дій для притягнення до відповідальності винних у скоєних злочинах осіб згідно з міжнародним правом.

Депутати Європарламенту закликають ЄС до співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, аби домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного та військового керівництва Росії та її союзників.

На думку депутатів, створення спецтрибуналу дозволить усунути прогалини у чинному міжнародному кримінальному законодавстві.

Євродепутати зазначили, що точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, проте вони наголосили, що спецтрибунал повинен мати юрисдикцію для розслідування та покарання не лише Путіна й найвищого політичного та військового керівництва РФ, але й Олександра Лукашенка.

Депутати Європарламенту зауважили, що підготовча робота ЄС щодо створення спеціального трибуналу має розпочатися негайно та зосередитись на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною.

25 лютого стало відомо, Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до основної групи країн зі створення спеціального трибуналу за злочини агресії РФ проти України.