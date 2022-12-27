Про це повідомили в інтерв’ю RND.
Вона вважає, що відмова надати танки “не тільки незрозуміла, але й тривожно недалекоглядна”. Глава оборонного комітету Бундестагу додала, що ситуація катастрофічна особливо для мирного населення.
“Вибачте за виправдання, чому ми не можемо доставити танки. Особливо коли я чую, що постачання танків було б особливою провокацією для Росії, але ж ми успішно поставили самохідні гаубиці, зенітні танки, артилерійські системи та високоефективні протиповітряні системи, щоб врятувати тисячі життів. Тож передача танків зараз була б важливим доповненням до відкидання російських позицій”, — сказала Штрак-Циммерман.
На її думку, російські наративи спрацьовують, що заважає “деяким у Канцелярії” надати Україні необхідну техніку.
“Той, хто фантазує про те, що з Росією буде перетнута червона лінія, розповідає історію агресора, а не жертв”, — підкреслила вона.
За їх словами, радники Олафа Шольца регулярно пропонують йому блокувати передачу бойових танків та бронетранспортерів в Україні. Утім зрештою “канцлер Німеччини несе відповідальність”.
“Я вважаю цю відмову дуже великою помилкою”, — підсумувала очільниця оборонного комітету.
Зазначимо, раніше Шольц заявив, що Німеччина не має намір в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка наступного року теж.
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