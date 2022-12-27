Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман назвала позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо відмови передавати Україні танки дуже великою помилкою. Вона наголосила, що він несе відповідальність за це рішення.

Про це повідомили в інтерв’ю RND.

Вона вважає, що відмова надати танки “не тільки незрозуміла, але й тривожно недалекоглядна”. Глава оборонного комітету Бундестагу додала, що ситуація катастрофічна особливо для мирного населення.

“Вибачте за виправдання, чому ми не можемо доставити танки. Особливо коли я чую, що постачання танків було б особливою провокацією для Росії, але ж ми успішно поставили самохідні гаубиці, зенітні танки, артилерійські системи та високоефективні протиповітряні системи, щоб врятувати тисячі життів. Тож передача танків зараз була б важливим доповненням до відкидання російських позицій”, — сказала Штрак-Циммерман. На її думку, російські наративи спрацьовують, що заважає “деяким у Канцелярії” надати Україні необхідну техніку.