Після анонсованого Берліном постачання Києву БМП Marder низка німецьких політиків закликали спорядити Україні танки Leopard. Заступниця голови бундестагу Катрін Герінг-Еккардт заявила, що зупинятись на досягнутому щодо БМП Marder "було б неправильно".

Про це інформує Deutsche Welle.

Політикиня, котра представляє фракцію “зелених”, наголосила, що ФРН має “зробити і надати все можливе”, це стосується і танків Leopard.

Своєю чергою, заступник голови Вільної демократичної партії Вольфганг Кубики, який також є віце-головою бундестагу, заявив, що “було б розумно постачити не лише Marder, а й танки Leopard”. За його словами, важливо підтримувати обороноздатність України. Однак, на його переконання, кожен наступний крок з надання допомоги Київ має бути тісно узгоджений із партнерами по НАТО.

На урядовій пресконференції 6 січня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт розповів, що німецькими БМП Marder планується оснастити один український батальйон, для цього знадобиться приблизно 40 таких машин. Постачання мають бути здійснені ще у поточному кварталі. Навчання українських військових у Німеччині, яке триватиме близько восьми тижнів, розпочнеться вже найближчим часом.

Довідка. Leopard – німецький основний бойовий танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу (це звання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.

Marder — німецька гусенична бойова машина піхоти концерну Rheinmetall. Основна бойова машина танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років. У 2010-х роках наступником Marder 1 мала стати БМП Puma.