Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель"частково несе відповідальність" за вторгнення Росії в Україну. За її словами, російсько-українська війна, зокрема, є наслідком того, що у 2008 році ФРН не підтримала вступ України до НАТО.

Про це Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила в інтерв’ю телеканалам RTL та n-tv.

Під час саміту НАТО у 2008 році низка країн НАТО пообіцяли Україні якнайшвидше членство в Альянсі.

Однак тодішня канцлерка ФРН Ангели Меркель та на той час президент Франції Ніколя Саркозі виступили проти членства України у НАТО через повагу до Росії. Саме тому, зауважила Штрак-Циммерманн, можна вважати, що Ангела Меркель частково винна у тому, що Росія почала війну проти України.

Вона наголосила, що той факт, що Україна не стала членом НАТО, є “найбільшою помилкою, яку свого часу допустили французи та Ангела Меркель”.

“Нам потрібно бути на боці України після російського вторгнення і підтримувати її озброєнням. Але історію Ангели Меркель доведеться переписати, насамперед історію останніх декількох років та низку помилкових суджень”, – наголосила німецька політикиня.

Штрак-Циммерманн також зауважила, що не вірить у те, що російсько-українська війна триватиме так само довго, як Перша чи Друга світові війни.

“Війна точно не триватиме чотири чи п’ять років. Путін не очікував такої широкої та постійної підтримки України. Путін думав, що ми повні слабаки”, – сказала вона.