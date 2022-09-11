У бундестазі закликали «негайно» підтримати ЗСУ озброєнням

Про це повідомляє DW.

Голова комітету бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що “ФРН має негайно зробити свій внесок в успіхи України” та постачити броньовані машини, бойові машини піхоти Marder та танки Leopard 2.

За її словами, Німеччина має взяти на себе “провідну роль у Європі у боротьбі за демократію”.

“Нинішнє просування української армії та перші відвойовані райони на сході країни говорять про бойову міць України та беззастережну волю повернути завойовані території — у поєднанні з постачанням союзниками важкого озброєння та військової техніки”, – прокоментувала вона контрнаступ ЗСУ.

Експертка з питань оборони та безпеки фракції “Союз-90″/”зелені” у бундестазі Агнешка Бруггер також виступила за збільшення постачання озброєнь, особливо в галузях протиповітряної оборони, артилерії та бронетехніки. Вона наголосила, що усі варіанти мають бути ще раз вивчені без обмежень, тому що “це вирішальні місяці для народу України та для порядку на континенті”.

За її словами, “мотивація та дуже хороша організація української армії” у поєднанні з наявністю сучасних систем озброєння дозволили ЗСУ звільнити захоплені РФ території.

Депутат бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції, та голова комітету бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот також закликав підтримати Україну постачання нового озброєння.

Він пояснив, що на цьому новому етапі війни Україна потребує зброї, яка дозволить їй звільнити окуповані РФ території та утримувати їх під контролем.

“Україна може виграти цю війну як вільна демократична країна, зберігши свою територіальну цілісність. Це було б неможливо без постачання сучасної західної зброї, зокрема з Німеччини”, – наголосив політик.

Своєю чергою, член комітету бундестагу з міжнародних справ Родеріх Кізеветтер зауважив, що для того, аби контрнаступ був успішним у довгостроковій перспективі і щоб Україна зберегла свою державну територію, потрібна “вся можлива військова підтримка”.

За його словами, Німеччина має “негайно” постачити Україні БМП та танки, без яких українські військовослужбовці “найчастіше беззахисні при наступі”. Кізеветтер закликав канцлера Олафа Шольца та міністерку оборони Крістіні Ламбрехт відмовитися від їхнього обережного підходу до постачання в Україну танків західного виробництва.

Зі закликами передати Україні німецькі бронемашини виступили й інші політики ФРН. Так, експерт Вільної демократичної партії (СвДП) з оборони Маркус Фабер переконаний, що з постачанням важкого озброєння “визволення українських територій пішло б швидше і загинуло менше українців”.

“А наші БМП Marder змогли б по-справжньому змінити ситуацію на полі бою”, – додав політик.

Щобільше, експерт Християнсько-демократичного союзу із зовнішньої політики Норберт Ретген зазначив, що на федеральному уряді “тепер лежить історична відповідальність — забезпечити Україну всією необхідною зброєю, яку тільки можна постачити, зокрема танками з запасів бундесверу”.

Напередодні у Генштабі зазначили, що з 1 вересня ЗСУ звільнило близько 2000 квадратних кілометрів українських територій. Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вранці 11 вересня повідомив про звільнення 3000 квадратних кілометрів та просування українських військ до кордону з РФ на Харківському напрямку.

Російське Міноборони підтвердило виведення сил у Харківській області, назвавши його “перегрупуванням російських військ” у районах Балаклії та Ізюму.