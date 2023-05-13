Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот напередодні можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини висловився на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі.

Про це інформує DW.

“Від наступного саміту НАТО у Вільнюсі в липні має йти чіткий сигнал про те, який вигляд може мати шлях України до надійних гарантій безпеки з метою членства в НАТО”, – сказав Міхаель Рот.

А також додав: “Наша мета має полягати в тому, щоб Росія ніколи більше не ставила під загрозу або під сумнів безпеку, незалежність і територіальну цілісність України”.

За його словами, “реалістична і чесна дорожня карта” необхідна і для членства України в ЄС, яке пов’язане з конкретними кроками з реформування, а також з такими стимулами, як ранній доступ на внутрішній ринок Євросоюзу.

Міхаель Рот зазначив, що переговори про це мають розпочатися не пізніше початку 2024 року.

Схожу позицію займає і Юрген Гардт, експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС). На його думку, канцлер Німеччини Олаф Шольц має чітко виступити “за повноправне членство України у Північноатлантичному альянсі у перспективі”.

Зазначимо, що саміт НАТО запланований на 11-12 липня.

За даними видання, 14 травня, президент України Володимир Зеленський можливо відвідає Німеччину. Цього дня у Берліні буде посилено заходи безпеки й перекрито рух транспорту.

Проте офіційного підтвердження того, що президент Зеленський планує приїхати до Німеччини – поки що немає.