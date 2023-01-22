У Бундесвері ще з літа є список танків Leopard, котрі можуть спорядити Україні – Spiegel

Бундесвер може передати Україні 19 моделей Leopard 2A5. Наразі вони використовуються для "зображення ворожих сил" у центрі бойової підготовки армії, тобто імітують ворожі танки під час маневрів.

Про це повідомляє Spiegel, посилаючись на власні джерела.

Ще з літа 2022 року у Міністерстві оборони Німеччини є список моделей Leopard, які можуть бути розглянуті для постачання в Україну.

Згідно зі списком, у Бундесвері всього 312 різних танків Leopard 2 різних серій, з яких 99 були на техобслуговуванні та ремонті в оборонній промисловості в травні минулого року, а один вже був на утилізації. У результаті у списку на вкладці “Інвентар військ” є 212 моделей Leopard 2. Серед них різні моделі 2А5, 2А6, 2А7 і 2А7В, що є найсучаснішою версією системи озброєння. Станом на 22 травня у війську було 53 одиниці Leopard 2A7V.

Окрім цього, у списку також зазначено, які саме моделі можна спорядити в Україну – Бундесвер міг би передати 19 танків Leopard 2A5.

19 січня відбулася зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна з його німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Посадовці обговорювали надання Україні німецьких танків Leopard 2, однак дійти згоди не змогли.

Видання CNN, посилаючись на свої джерела серед офіційних осіб США зазначило, що перемовини Ллойда та Пісторіуса були безрезультатними: Німеччина не погодилась надати Україні танки Leopard 2.

Крім цього, 19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.

Водночас після дебатів, фракції підтримали пропозицію передати питання для подальшого обговорення Комітету у закордонних справах.

За продовження та посилення озброєння України виступають консерватори та три партії правлячої коаліції. Тоді як проти виступають “Альтернатива для Німеччини” та Ліві.

Заступник голови депутатської групи ХДС/ХСС Давід Вадефуль закликав канцлера Олафа Шольца “врешті-решт надати зелене світло для постачання основних бойових танків Leopard” на тлі загрози нового наступу РФ на Україну. Депутат нагадав, що Бундестаг ще навесні минулого року прийняв рішення посилити підтримку України важким озброєнням.

Важка зброя – це танки”, – акцентував Вадефуль. На складах німецької оборонної промисловості є близько 200 старіших, але хороших танків Leopard 1, які можуть бути надані Україні негайно.

Він також наголосив, що з огляду на готовність Польщі, Іспанії та Фінляндії передати танки Leopard 2, аргумент про те, що Німеччина “не діятиме самостійно”, більше не є обґрунтованим. На його переконання, Німеччина зараз виступає у ролі “гальмівної колодки” серед союзників по НАТО.

Своєю чергою, депутат від правлячої СДПН Дітмар Нітан зауважив, що “Україна має отримати можливість повернути контрольовані росіянами території та виграти війну”, і визнав, що для цього Україні “потрібні танки”. Проте, політик не виключив, що 20 січня, на зустрічі в Рамштайні сторони почують “суттєві рішення”.

Довідка. Leopard – німецький основний бойовий танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу (це звання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.