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У Буркіна-Фасо бойовики напали на військових: загинули більше 100 осіб

У Буркіна-Фасо в результаті нападу терористів на військову базу загинули понад 100 осіб.

Середа, 25 грудня 2019, 11:42

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

За словами військових Буркіна-Фасо, атака “рідкісної інтенсивності” тривала кілька годин.

Зазначається, що ісламістські бойовики вбили 35 мирних жителів, в тому числі 31 жінку.

Крім того, 7 солдатів і 80 бойовиків також були вбиті, оскільки армія відбила напад.

Президент Рох Марк Крістіан Каборе оголосив два дні національної жалоби в західноафриканській країні. Однак, до цього часу жодна група не взяла на себе відповідальність за атаку.

Теги: бойовики, Буркина Фасо, атака

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