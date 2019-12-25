У Буркіна-Фасо бойовики напали на військових: загинули більше 100 осіб

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.
За словами військових Буркіна-Фасо, атака “рідкісної інтенсивності” тривала кілька годин.
Зазначається, що ісламістські бойовики вбили 35 мирних жителів, в тому числі 31 жінку.
Крім того, 7 солдатів і 80 бойовиків також були вбиті, оскільки армія відбила напад.
Президент Рох Марк Крістіан Каборе оголосив два дні національної жалоби в західноафриканській країні. Однак, до цього часу жодна група не взяла на себе відповідальність за атаку.
- Нагадаємо, що у вересні через атаки бойових дронів в Саудівській Аравії були пошкоджені найбільші нафтові об’єкти.