Сьогодні, 15 серпня, у центрі Дніпра стався вибух на першому поверсі багатоквартирного будинку.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Вибух пролунав близько дев’ятої ранку. Попередньо – вибухнув газ.

В приміщенні, де була облаштована кухня, горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв.м. Пожежники ліквідували пожежу. В одній з кімнат квартири виявили тіла двох людей – чоловіка та жінки, 1980 та 1961 років народження.

Фото та відео ДСНС України

Фото: “Информатор”

За фактом вибуху та загибелі людей поліція відкрила два кримінальні провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (з поміткою – нещасний випадок) та ч. 2 ст. 367 (cлужбова недбалість) Кримінального кодексу України.