Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Вибух пролунав близько дев’ятої ранку. Попередньо – вибухнув газ.
В приміщенні, де була облаштована кухня, горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв.м. Пожежники ліквідували пожежу. В одній з кімнат квартири виявили тіла двох людей – чоловіка та жінки, 1980 та 1961 років народження.
Фото та відео ДСНС України
Фото: “Информатор”
За фактом вибуху та загибелі людей поліція відкрила два кримінальні провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (з поміткою – нещасний випадок) та ч. 2 ст. 367 (cлужбова недбалість) Кримінального кодексу України.
- 21 червня у селі Білогородка Київської області стався вибух у п’ятиповерхівці. Після цього почалася масштабна пожежа.