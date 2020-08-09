У неділю, 9 серпня, у центрі Харкова стався конфлікт у таксі. 31-річний пасажир відмовився від розрахунку та декілька разів вистрілив в бік водія.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“9 серпня о 3:26 зі служби 102 до Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про конфлікт у таксі. 35-річний водій заявив, що підвозив клієнта до проспекту Науки. Коли настав час сплатити за послугу, невідомий відмовився від розрахунку та зробив в бік водія декілька пострілів”, – йдеться в повідомленні.

На місці події поліцейські виявили пістолет для відстрілу гумових куль та декілька гільз. Речові докази вилучено.

Фото: Нацполіція

За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.