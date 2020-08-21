Під час святкування 29-ї річниці Дня Незалежності України в центрі Києва тимчасово перекриватимуть рух транспорту. Крім того, зміниться графік роботи громадського транспорту.

Про це поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації.

Так, з 16:00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспортних засобів.

Зокрема, рух обмежать на таких вулицях:

• вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);

• Михайлівська площа;

• вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);

• вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);

• вулиця А. Тарасової;

• вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);

• вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);

• Софійська площа;

• Рильський провулок;

• вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);

• вулиця Десятинна.

На вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка.

Крім того, 24 серпня в рух громадського транспорту внесені зміни (вони діятимуть до закінчення святкових заходів).

Так, зміни внесено в автобусні маршрути. Вони пересуватимуться таким чином:

№ 24 – від Національного музею історії України в Другій світовій війні до стадіону Динамо ім. Лобановського;

№ 62 – від Ботанічного саду до стадіону “Динамо” ім. Лобановського;

№ 114 – на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу “Центральний” до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 118 – від ст. м “Чернігівська” до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом; у зворотному напрямку від ст. м “Політехнічний інститут” до б-ру Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки, далі за чинним маршрутом.

Крім того, внесені зміни в рух деяких тролейбусів:

№№ 5, 7, 8, 17 – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до вул. Леонтовича;

№ 6 – від Мінського масиву до ст. м “Лук’янівська”;

№№ 16, 18 – відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Маршрутні таксі їздитимуть:

№ 189 – від вул. Ірпінська – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 231 – від вул. Кадетський Гай до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 429 – вул. Тулузи до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 433 – від вул. Жолудєва до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 575 – від вул. Сирецької до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича).