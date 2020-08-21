Про це поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації.
Так, з 16:00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспортних засобів.
Зокрема, рух обмежать на таких вулицях:
• вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);
• Михайлівська площа;
• вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);
• вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);
• вулиця А. Тарасової;
• вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);
• вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);
• Софійська площа;
• Рильський провулок;
• вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);
• вулиця Десятинна.
На вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка.
Крім того, 24 серпня в рух громадського транспорту внесені зміни (вони діятимуть до закінчення святкових заходів).
Так, зміни внесено в автобусні маршрути. Вони пересуватимуться таким чином:
№ 24 – від Національного музею історії України в Другій світовій війні до стадіону Динамо ім. Лобановського;
№ 62 – від Ботанічного саду до стадіону “Динамо” ім. Лобановського;
№ 114 – на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу “Центральний” до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);
№ 118 – від ст. м “Чернігівська” до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом; у зворотному напрямку від ст. м “Політехнічний інститут” до б-ру Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки, далі за чинним маршрутом.
Крім того, внесені зміни в рух деяких тролейбусів:
№№ 5, 7, 8, 17 – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до вул. Леонтовича;
№ 6 – від Мінського масиву до ст. м “Лук’янівська”;
№№ 16, 18 – відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Маршрутні таксі їздитимуть:
№ 189 – від вул. Ірпінська – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);
№ 231 – від вул. Кадетський Гай до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);
№ 429 – вул. Тулузи до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);
№ 433 – від вул. Жолудєва до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);
№ 575 – від вул. Сирецької до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича).
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