Про це повідомляє кореспондент #Букв з місця події.
Частина підвісної конструкції впала біля одного з виходів з переходу.
Перехід зараз перекритий. На місці інциденту працюють комунальники.
Як розповів журналістам директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, повідомлення про обвал стелі надійшло близько 10:00.
Обвалилося приблизно 25 квадратних метрів стелі.
На щастя, постраждалих унаслідок інциденту немає.
“Рятувальники виконують роботи з розчищення та прибирання цих завалів”, – зазначив Ткачук.
Він уточнив, що рятувальники також виконають роботи зі зняття всіх небезпечних і аварійних ділянок стелі” в переході, які не обвалилися.
Як поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації з посиланням на “Київавтодор”, капітальний ремонт переходу на Майдані Незалежності здійснювався ще в 2002 році.
Підвісну стелю облаштовували до Євро-2012 “за кошти інвесторів”, а роботи виконувала “приватна підрядна організація”.
Причини інциденту зараз з’ясовуються.
— Букви (@Bykvu) January 22, 2021
- Раніше в Києві обвалилася частина бетонної конструкції Пішохідного мосту, що з’єднує правий берег з Трухановим островом.