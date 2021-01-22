Сьогодні вранці в підземному переході на Майдані Незалежності в центрі Києва впала підвісна конструкція стелі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв з місця події.

Частина підвісної конструкції впала біля одного з виходів з переходу.

Перехід зараз перекритий. На місці інциденту працюють комунальники.

Як розповів журналістам директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, повідомлення про обвал стелі надійшло близько 10:00.

Обвалилося приблизно 25 квадратних метрів стелі.

На щастя, постраждалих унаслідок інциденту немає.

“Рятувальники виконують роботи з розчищення та прибирання цих завалів”, – зазначив Ткачук.

Він уточнив, що рятувальники також виконають роботи зі зняття всіх небезпечних і аварійних ділянок стелі” в переході, які не обвалилися.

Як поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації з посиланням на “Київавтодор”, капітальний ремонт переходу на Майдані Незалежності здійснювався ще в 2002 році.

Підвісну стелю облаштовували до Євро-2012 “за кошти інвесторів”, а роботи виконувала “приватна підрядна організація”.

Причини інциденту зараз з’ясовуються.