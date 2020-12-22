У Києві на вул. Пушкінській близько 14 години група людей намагалася незаконно увірватися в одну з будівель.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що група осіб намагалася зайти та захопити приміщення із застосуванням фізичної сили та піротехнічних засобів.

“За викликом негайно виїхали патрулі та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відновили правопорядок. Внаслідок події постраждав працівник поліції, якого госпіталізовано у лікарняний заклад для надання медичної допомоги в умовах стаціонару”, – йдеться у повідомленні.

За підозрою у скоєнні хуліганських дій поліція затримала шістьох осіб. Наразі з ними проводяться першочергові слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (Хуліганство). У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини та причини цього кримінального правопорушення.

У поліції зазначили, що конфлікт виник на підставі права власності на приміщення.