Сьогодні, 19 серпня, у центрі Києва почали розбирати садибу Барбана, яку побудували ще наприкінці 19 століття. Будинок знаходиться на Обсерваторній вулиці.

Про це повідомляють #Букви.

Місцеві мешканці неодноразово протестували проти забудови на території маєтку.

Нагадаємо, що Міністерство культури та інформаційної політики направило забудовнику припис про припинення земляних та будь-яких будівельних робіт на території маєтку.

“За результатами проведеного 12 травня 2021 року візуального обстеження земельної ділянки по вулиці Обсерваторний, 6, Шевченківському районі міста Києва надіслано ТОВ “Інформаційна група “Агентство столичних повідомлень”, припис від 25 травня 2021 року номер 607 про припинення проведення земельних та будь-яких інших будівельних робіт на об’єкті”, – зазначалося у приписі.

Напередодні на подвір’я будинку намагалися завезти трактор, але його не пропустили місцеві жителі. Сьогодні демонтаж розпочався попри протести.

Зі світлин та відео, що опубліковані в соцмережах, видно, як будівельники розбирають дах маєтку.

Фото: Дмитро Перов

Фото: Стас Юрченко

Місцеві мешканці перерили автомобільний рух вулицею. А до місця прибули сили поліції.

Фото: Дмитро Перов

За словами активістів на місцевих жителів, на місці маєтку мають звести багатоповерхівку.

Охоронного статусу будівля на Обсерваторній не має, але вона знаходиться на території пам’ятки археології місцевого значення “Культурний шар Копирева” та в межах центрального історичного ареалу Києва. На будь-які будівельні роботи на цій території потрібне погодження Міністерства культури та Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Маєток Барбана – одноповерхова цегляна будівля, яка була побудована у 1891 році.

Власниками садиби до 1917 року були: титулярний радник Олександр Барбан, потім дворянин Іван Гореславський, за ним – провізор В’ячеслав Геращеневський.

У 1944-1945 pоках тут мешкав голова комітету в справах мистецтв при Раднаркомі УРСР, академік-драматург Олександр Корнійчук.

Пізніше у маєтку працювала дитяча соматична лікарня, потім редакція газети “Культура і життя”. З 2020 року власником будівлі є ТОВ “Інформаційна група “Агентство столичних повідомлень”.