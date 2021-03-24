Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій та Київській міській державній адміністрації.
Так, сьогодні о 14:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Саксаганського, 38, що у Голосіївському районі столиці.
Зазначається, що займання виникло на даху 2-поверхової будівлі ресторану на площі 300 кв. м. Рятувальники евакуювали 10 осіб. О 15:19 загоряння локалізовано, проте ліквідація пожежі ще триває.
На місці задіяно 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 54 працівники особового складу. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
У зв’язку з ліквідацією пожежі, рух на ділянці між вул. Антоновича і вул. Володимирською перекрито.
- Раніше у Подільському районі Києва загорівся будинок для літніх людей “Срібний вік”.