У центрі Києва ліквідують загоряння на даху двоповерхової будівлі ресторану. Через пожежу перекрили рух вулицею Саксаганського.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій та Київській міській державній адміністрації.

Так, сьогодні о 14:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Саксаганського, 38, що у Голосіївському районі столиці.

Зазначається, що займання виникло на даху 2-поверхової будівлі ресторану на площі 300 кв. м. Рятувальники евакуювали 10 осіб. О 15:19 загоряння локалізовано, проте ліквідація пожежі ще триває.

На місці задіяно 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 54 працівники особового складу. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

У зв’язку з ліквідацією пожежі, рух на ділянці між вул. Антоновича і вул. Володимирською перекрито.