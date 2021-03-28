Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Прорив стався в неділю, 28 березня о 13:50 на вулиці Рибальській, 13.
“Це пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню. Його одразу було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП “Київтеплоенерго”. Наразі розпочато ремонтні роботи. На час їх проведення послуги теплопостачання тимчасові призупинені для 133 будинків”, – заявили у комунальному підприємстві “Київтеплоенерго”.
Трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений у 1974 році.
- Раніше повідомлялось, що в результаті прориву теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza 9 осіб отримали опіки. На дорозі біля ТРЦ через гарячу воду утворилася глибока яма.