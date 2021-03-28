Через прорив теплотраси на столичному Печерську без опалення залишилися 133 будинки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Прорив стався в неділю, 28 березня о 13:50 на вулиці Рибальській, 13.

“Це пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню. Його одразу було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП “Київтеплоенерго”. Наразі розпочато ремонтні роботи. На час їх проведення послуги теплопостачання тимчасові призупинені для 133 будинків”, – заявили у комунальному підприємстві “Київтеплоенерго”.

Трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений у 1974 році.