У вівторок, 9 березня, в центрі Києва відбулася акція солідарності з українським Кримом, який зараз тимчасово окупований Росією.

Про це інформує кореспондент #Букв.

Йдеться про акцію солідарності з кримчанами, які не змирилися з незаконною окупацією півострова та продовжують боротьбу за український Крим.

Захід організували у парку імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60).

Учасники акції тримали плакати з написами “Ми з вами! Крим – Україна”, українські прапори, а також портрети політв’язнів, незаконно затриманих на півострові окупантами.

У рамках акції зі словами підтримки до мешканців Криму звернулися колишній політв’язень Кремля Володимир Балух, кримські журналісти та громадські діячі, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та інші.

Також була можливість підписати листівки зі словами підтримки для жителів Криму і записати відеозвернення до них. Крім того, на акцію можна було принести книжки українських авторів.

Ці книги та листівки згодом планується розмістити на українських КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом, де їх зможуть брати кримчани, які перетинають адмінмежу.

“День народження Тараса Шевченка у 2014 році для мешканців Криму став одним із головних днів боротьби проти російської окупації. 9 березня 2014 року багато кримчан у різних містах півострова вийшли до пам’ятників Тарасові Шевченку на знак спротиву окупації. Цього дня були викрадені організатори руху “Євромайдан-Крим” Андрій Щекун та Анатолій Ковальский, а через рік, 9 березня 2015 року, затримані активісти Вельдар Шукурджиєв, Олександр Кравченко та інші, котрі вийшли з українськими прапорами. Протягом семи років окупації в умовах системних та масових порушень прав людини, політично мотивованих переслідувань, політики Росії на знищення української ідентичності наші співгромадяни у Криму підтримують незалежну Україну, зберігають українську мову та культуру й чинять мирний спротив окупації”, – зазначалося в анонсі акції.