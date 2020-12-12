Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Загоряння на площі 40 кв.м сталося в 1-поверховому закладі громадського харчування, що знаходиться в прибудові до готелю. Повідомлення про пожежу надійшло до рятівників об 11:35.
Об 11:57 пожежу було локалізовано, а о 12:02 – ліквідовано.
Зазначається, що жертв та постраждалих немає. Причина загоряння наразі встановлюється.
- Раніше в Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами: транспортний засіб повністю згорів. Постраждалих, на щастя, не було.