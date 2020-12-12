У центрі Києва на бульварі Шевченка у торговому павільйоні біля залізничних кас і готелю "Експрес" сталася масштабна пожежа.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Загоряння на площі 40 кв.м сталося в 1-поверховому закладі громадського харчування, що знаходиться в прибудові до готелю. Повідомлення про пожежу надійшло до рятівників об 11:35.

Об 11:57 пожежу було локалізовано, а о 12:02 – ліквідовано.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає. Причина загоряння наразі встановлюється.