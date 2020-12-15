У центрі Києва стались сутички між активістами SaveФОП та поліцією: відео

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, сьогодні зранку під стінами Верховної Ради вкотре зібралися підприємці, в зв’язку з цим правоохоронці посилили заходи безпеки.
Вони вимагають розгляд та ухвалення Парламентом законопроєктів №3993, та №№3853-1(2), створення при президенті консультативного органу, що буде опікуватися розвитком мікропідприємництва в Україні та схвалення всіх змін до законодавства, що стосуються умов ведення діяльності мікропідприємництва, повинні вноситись виключно після їхнього обговорення з підприємцями.
Крім того, мітингарі вимагають проведення реформи Державної податкової та Державної митної служб України у відповідності до стандартів ЄС та запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу, усіма контролюючими органами, до завершення цієї реформи.
Після мітингу під Парламентом підприємці рушили на Майдан Незалежності, де намагалися встановити намети. Через це і сталися перші сутички з правоохоронцями, які зруйнували намети.
Мітингарі вдруге спробували їх встановити. Наразі правоохоронці відступили та взяли в оточення Майдан.
Зазначимо, що поліцейські використовують проти людей газові балончики, внаслідок цього серед мітингарів вже є постраждалі. Наразі на Майдан під’їжджають машини “швидкої допомоги”.
У монобільшості “Слуга народу” вважають, що за мітингами ФОПів стоїть “Опозиційна платформа – За життя”.
- Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відтермінування обов’язкового використання касових апаратів для деяких категорій фізичних осіб-підприємців (ФОП).
- 10 грудня набули чинності закони щодо підтримки бізнесу на період карантину. Ці закони були ініційовані президентом України Володимиром Зеленським.