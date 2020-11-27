Служба безпеки України виявила в центрі Києва схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів і вибухівки.

Про це поінформували в прес-центрі СБУ.

Схованку виявили в Печерському районі столиці – в будівлі президії Національної академії аграрних наук.

“В ході обшуків у центральному офісі Академії, розташованому поблизу адміністративних будівель органів центральної виконавчої влади, оперативники спецслужби виявили у підвальних приміщеннях установи арсенал військових засобів ураження”, – сказано в повідомленні.

Так, правоохоронці вже ідентифікували і вилучили 4 РПГ, 2 автомати, майже 40 гранат РГД-5 і Ф-1, кілька пістолетів, 2 артилерійські снаряди та велику кількість патронів до автоматичної зброї.

Слідчо-оперативна група і експерти продовжили обшуки приміщень і вилучення військових засобів ураження.

Обшуки проводилися в рамках кримінального провадження за фактами заволодіння посадовими особами майном Національної академії аграрних наук. За даними СБУ, керівництво Академії також підозрюється “в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та одержанні неправомірної вигоди”.

Під час слідчих дій правоохоронці також вилучили документацію і речові докази, “які можуть підтверджувати протиправні дії чиновників”.