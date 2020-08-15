У суботу, 15 серпня, в центрі Києва біля Арки дружби народів відбулася акція солідарності на підтримку білоруських протестувальників, не згодних з результатами президентських виборів у цій країні.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Жителі України та білоруси, які проживають у Києві. Ми просимо вас взяти участь в акції солідарності з Білоруссю, вишикувавшись у білосніжний ланцюг на підтримку наших співгромадян, які намагаються відстояти незалежність своєї батьківщини. Беріть квіти, білі стрічки, надягайте білий одяг і приходьте в суботу до арки сказати: “Ні кривавому режиму”!” – говорилося в анонсі акції.

Люди сьогодні вишикувалися вздовж пішохідного моста біля арки в “ланцюг єдності” з білоруськими демонстрантами. Акція позиціювалася як “Жіночий ланцюг солідарності”, але в ній брали участь як жінки, так і чоловіки.

Люди були одягнені в білий одяг. Вони принесли з собою білі та червоні квіти. Деякі тримали біло-червоно-білі прапори Білорусі (був державним прапором країни в 1918-1919 і в 1991-1995 роках, є одним з історичних національних символів білорусів).

Також учасники акції розгорнули великий біло-червоно-білий прапор.

Варто відзначити, що в Білорусі останніми днями жінки з квітами в руках, в білому одязі й з білими стрічками влаштовують “ланцюги солідарності” на знак підтримки протестувальників, а також виступають проти насильства силовиків.