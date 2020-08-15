Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Жителі України та білоруси, які проживають у Києві. Ми просимо вас взяти участь в акції солідарності з Білоруссю, вишикувавшись у білосніжний ланцюг на підтримку наших співгромадян, які намагаються відстояти незалежність своєї батьківщини. Беріть квіти, білі стрічки, надягайте білий одяг і приходьте в суботу до арки сказати: “Ні кривавому режиму”!” – говорилося в анонсі акції.
Люди сьогодні вишикувалися вздовж пішохідного моста біля арки в “ланцюг єдності” з білоруськими демонстрантами. Акція позиціювалася як “Жіночий ланцюг солідарності”, але в ній брали участь як жінки, так і чоловіки.
Люди були одягнені в білий одяг. Вони принесли з собою білі та червоні квіти. Деякі тримали біло-червоно-білі прапори Білорусі (був державним прапором країни в 1918-1919 і в 1991-1995 роках, є одним з історичних національних символів білорусів).
Також учасники акції розгорнули великий біло-червоно-білий прапор.
Варто відзначити, що в Білорусі останніми днями жінки з квітами в руках, в білому одязі й з білими стрічками влаштовують “ланцюги солідарності” на знак підтримки протестувальників, а також виступають проти насильства силовиків.
- Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів, ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.