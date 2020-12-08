Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ялинку змонтували на Софійській площі. Цього року вона штучна, а її висота становить  31 метр.

Замість зірки верхівку ялинки увінчав великий капелюх. На ялинці вже з’явилися гілки, але поки без прикрас.

Ялинка в Києві

Темою локації став “Казковий ліс”. Оздоблять  ялинку приблизно 1500 іграшками (з них 800 – казкові герої) і більш ніж 10 км гірлянд. Прикраси матимуть вигляд і форму жителів “казкового лісу” (білка, сова, грибочки, шишки, жолуді).

Як раніше відзначали в КМДА, святкову атмосферу казкового лісу створять завдяки декораціям і фотозоні “з кумедними мешканцями могутнього пня і з використанням ретро-ламп та гірлянди, що нагадує зоряне небо”.

Так, біля ялинки будуть розташовані герої – жителі казкового лісу, біля яких влаштують  спеціальні фотозони.

Святкове запалювання ялинки для киян і гостей столиці традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, в день Святого Миколая.

Воно пройде без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайнової трансляції.

Цього року через ситуацію з коронавірусом не буде концертів, різних шоу і фуд-кортів.

Ялинка в Києві

Ялинка в Києві

Ялинка в Києві

Ялинка в Києві

Ялинка в Києві

Фото: #Букви