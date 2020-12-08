У центрі Києва завершили встановлювати головну ялинку України. Тепер її прикрашають іграшками.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ялинку змонтували на Софійській площі. Цього року вона штучна, а її висота становить 31 метр.

Замість зірки верхівку ялинки увінчав великий капелюх. На ялинці вже з’явилися гілки, але поки без прикрас.

Темою локації став “Казковий ліс”. Оздоблять ялинку приблизно 1500 іграшками (з них 800 – казкові герої) і більш ніж 10 км гірлянд. Прикраси матимуть вигляд і форму жителів “казкового лісу” (білка, сова, грибочки, шишки, жолуді).

Як раніше відзначали в КМДА, святкову атмосферу казкового лісу створять завдяки декораціям і фотозоні “з кумедними мешканцями могутнього пня і з використанням ретро-ламп та гірлянди, що нагадує зоряне небо”.

Так, біля ялинки будуть розташовані герої – жителі казкового лісу, біля яких влаштують спеціальні фотозони.

Святкове запалювання ялинки для киян і гостей столиці традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, в день Святого Миколая.

Воно пройде без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайнової трансляції.

Цього року через ситуацію з коронавірусом не буде концертів, різних шоу і фуд-кортів.