Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Спершу він напав на двох жінок Ріджент-стріт, а потім зайшов до паба на Глассхаус-стріт, де напав на ще двох осіб — чоловіка та жінку. Охоронці закладу затримали нападника до того, як приїхали поліціянти.
Правоохоронці заарештували зловмисника, але його мотиви поки не відомі. Чоловіку інкримінували підозру в нанесення важких тілесних ушкоджень.
Чотирьох осіб, які постраждали внаслідок нападу, госпіталізувати. Їх життям нічого не загрожує.
- На півдні Лондона в районі Стретем чоловік з ножем напав на перехожих, кілька людей отримали поранення.