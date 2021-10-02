Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Спершу він напав на двох жінок Ріджент-стріт, а потім зайшов до  паба на Глассхаус-стріт, де напав на ще двох осіб — чоловіка та жінку. Охоронці закладу затримали нападника до того, як приїхали поліціянти.

Правоохоронці заарештували зловмисника, але його мотиви поки не відомі. Чоловіку інкримінували підозру в нанесення важких тілесних ушкоджень.

Чотирьох осіб, які постраждали внаслідок нападу, госпіталізувати. Їх життям нічого не загрожує.