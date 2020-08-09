Сьогодні, 9 серпня, в центрі Мінська на проспекті Машерова білоруси збираються на акцію протесту проти результатів президентських виборів.

Про це повідомляє білоруське видання “Радіо Свободи”.

Акція стартує о 22:00 за місцевим часом. Люди збираються біля готелю “Планета”, їм роздають гасла: “Хай живе Білорусь” і “Ганьба”.

Опозиція в соцмережах розсилає повідомлення наступного змісту: “Ми показуємо свою єдність, займаємо центр міста і вимагаємо проведення нових виборів без Лукашенка”.

Зазначається, що в місті пропав Інтернет і частково мобільний зв’язок.

Також повідомляється, що в Мінську проходять сутички з ОМОНом, силовики проводять затримання.

Згідно з екзит-полом нинішній президент Білорусі Олександр Лукашенко лідирує на виборах. Він править країною вже 26 років.