Про це повідомляє білоруське видання “Радіо Свободи”.
Акція стартує о 22:00 за місцевим часом. Люди збираються біля готелю “Планета”, їм роздають гасла: “Хай живе Білорусь” і “Ганьба”.
Опозиція в соцмережах розсилає повідомлення наступного змісту: “Ми показуємо свою єдність, займаємо центр міста і вимагаємо проведення нових виборів без Лукашенка”.
Зазначається, що в місті пропав Інтернет і частково мобільний зв’язок.
Також повідомляється, що в Мінську проходять сутички з ОМОНом, силовики проводять затримання.
Згідно з екзит-полом нинішній президент Білорусі Олександр Лукашенко лідирує на виборах. Він править країною вже 26 років.
- У Білорусі опублікували результати державного екзит-полу на президентських виборах. За їхніми даними, за чинного главу держави Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців.