Сьогодні, 1 листопада, у Мінську перед початком протестного маршу почали стягували бронетехніку, закрили кілька станцій метро.

Про це повідомляє білоруський портал tut.by.

Нагадаємо, що в Білорусі пройде Марш проти терору. Люди почнуть збиратися о 14:00 біля ст. метро “Парк Челюскінців” та пройдуть ходою через проспект Незалежності, вулиці Калинівського, Карбишева, Гамарника і Мірошниченка. Кінцем маршруту буде урочище Куропати.

У Мінську з 12:40 закрили на вхід і вихід кілька станцій метро – “Академія наук”, “Парк Челюскінців” та “Московська” – “з метою забезпечення безпеки пасажирів”.

Бронетехніку помітили на проспекті Незалежності, вулиці Калиновського, Партизанському проспекті, вулиці Першотравневій, проспекті Переможців, поруч зі стелою і на МКАД.

На площі Незалежності люди в формі розставляють секції паркану.