У центрі Мінська протестуючих розігнали водометами: фото і відео

Сьогодні, 4 жовтня, в центрі Мінська традиційно зібралися люди на марш протесту проти результатів президентських виборів.

Про це повідомляє видання Tut.by.

Силовики заблокували деякі вулиці в центрі столиці Білорусі.

А на вулиці Машерова ОМОН застосував водомет проти демонстрантів – люди розбіглися з проїжджої частини.

За водометами йдуть представники силових органів.

Применение водомета против мирного протеста у ТЦ Галлерея. pic.twitter.com/a6WiJ4TXe1 — Onliner (@OnlinerBY) October 4, 2020

Повідомляється, що один з водометів протестувальникам вдалося пошкодити. Через це він почав розпилювати воду вгору, а не на всі боки на людей.

Не очень понятно, что происходит с водометом на Машерова, но он поливает сам себя и ОМОН рядом. Люди кричат «Трибунал» и «Пошёл вон ты и твой ОМОН» pic.twitter.com/OjpAbhC4Yx — Onliner (@OnlinerBY) October 4, 2020

Ось так наразі виглядає марш у центрі Мінська:

Фото: TUT.BY

Що відбувається у Білорусі?

Вибори в Білорусі та реакція міжнародної спільноти

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%. Він обіймає цю посаду з 1994 року.

Результати виборів визнали Китай та Росія. Голова КНР Сі Цзіньпін був першим, хто привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах. Також з переобранням його привітав президент РФ Володимир Путін. Днями Путін на Лукашенко зустрілися сам на сам в резиденції російського лідера в Сочі.

Також визнали результати виборів такі країни як Азербайджан, Вірменія, Венесуела, В’єтнам, Казахстан, Киргизія, Куба, Нікарагуа, Молдавія, Сирія, Узбекистан, Таджикистан, Туреччина.

Одночасно ряд країн виступили заявами щодо необхідності проведення нових виборів в країні або ж прямо заявили, що не визнають Лукашенка законно обраним президентом країні.

Так 10 серпня міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Міністри висловили стурбованість ескалацією ситуації в Білорусі та закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.

Того ж дня МЗС Чехії заявило, що вибори “не можна назвати вільними і демократичними”.

11 серпня Європейський Союз офіційно заявив, що “вибори не були ні вільними, ні справедливими”. ЄС засудив насильство до протестувальників та попередив владу Білорусі про можливі санкції. Україна підтримала цю позицію. 15 вересня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель офіційно оголосив, що блок вважає, що вибори були сфальшовані. Він заявив: “Ми не визнаємо Лукашенка законним президентом Білорусі”.

10 вересня парламент Литви офіційно назвав Світлану Тихановську законним президентом Білорусі, а КР — “єдиними законними представниками білоруського народу”.

23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що лідеру Білорусі Олександру Лукашенку варто було б в ситуації, що склалася, провести повторні президентські вибори.

13 серпня державний секретар США Майк Помпео заявив, що “і ЄС, і США поділяють однакове занепокоєння щодо того, що відбулося і відбувається в Білорусі”. 15 вересня сенатори США підготували текст постанови щодо визнання виборів в Білорусі недійсними.

Того ж дня прем’єр-міністр Словенії Янез Янша виступив за проведення нових президентських виборів в Білорусі.

14 серпня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій виступив з ініціативою провести повторні вибори президента за участі міжнародних спостерігачів.

10 серпня уряд Німеччини заявив, що під час голосування в Білорусі не дотримувалися навіть мінімальні стандарти проведення демократичних виборів. Сейм Польщі визнав вибори сфальшованими.

17 серпня глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб зазначив, що Лондон не визнає офіційні результати президентських виборів в Білорусії.

18 серпня міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що країна не визнає результати голосування та закликає до перевиборів.

Уряд Естонії на засіданні 18 серпня прийняв заяву щодо результатів президентських виборів у Білорусі. Влада країни не визнала підсумки виборів і виступила за проведення нових.