Про це повідомляє місцеве видання TUT.BY, посилаючись на інформацію очевидця.

Так, близько 10:05 біля Національного художнього музею невідомі люди посадили Колесникову в мікроавтобус з написом “Зв’язок” і відвезли в невідомому напрямку.

“Я її бачила вживу до цього, тому я її впізнала. Я ще хотіла підійти до неї, поговорити, подякувати, а потім передумала, вирішила, що людина і так втомлюється. Я пройшла вперед, і в якийсь момент ще подумала, що обернуся і покажу Маші сердечко. Недалеко від музею я бачила припаркований темний мікроавтобус з написом “Зв’язок” на борту і ззаду була марка “Соболь”. Я пройшла вперед і почула звук падаючого на асфальт телефону, якийсь тупіт, обернулася і побачила, що люди в цивільному одязі і в масках заштовхують Марію в цей мікроавтобус, у неї відлітає телефон, один з цих людей телефон піднімає, стрибає в міроавтобус і вони їдуть”, – розповіла очевидець Анастасія.

Прессекретар Координаційної ради Антон Роднєнков повідомив, що Колесникова одна була в центрі міста у справах. Про її зникнення він дізнався від видання і став з’ясовувати, де знаходиться Колесникова. Об 11 годині телефон Роднєнкова став недоступний.

“Де знаходяться Марія і Антон я не знаю і не можу зв’язатися з ними. Також немає зв’язку з членом Координаційної ради, старшим віце-президентом EPAM Максимом Богрецовим і виконавчим секретарем Ради Іванов Кравцовим”, – пізніше повідомив виданню член Координаційної ради Максим Знак.

Що відбувається в Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.