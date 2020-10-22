У Запоріжжі на Бульварі Шевченка чоловік стріляв у дівчину. В результаті інциденту вона отримала вогнепальне поранення.

Про це повідомляє Національна поліція.

Увечері біля ДК “Дніпроспецталь” пролунали постріли. Черговий патруль, який був неподалік, з’ясував, що чоловік з пістолета стріляв у дівчину. Вони дізналися у перехожих напрямок, за яким утік чоловік, наздогнали його й затримали. З допомогою громадянина, що вибив з рук хулігана зброю, вони надягли на нього наручники.

Стрілець — чоловік 1973 року народження був раніше судимий. Бувши п’яним, він пояснив, що кілька разів вистрілив у дівчину 1993 року народження на ґрунті конфлікту і неприязні. На місці події поліція знайшла револьвер.

Фото: Нацполіція

Дівчину з вогнепальним пораненням у ногу доставили до лікарні, надали медичну допомогу та відпустили додому.

Слідство ведеться за статтею Кримінального кодексу України “Хуліганство”.