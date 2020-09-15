У Чабанах Київської області сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), який поставляє газ до Європи і проходить поблизу селища.

Про це йдеться в повідомленні Чабанівської селищної ради.

Зараз встановили заглушку, вихід газу зупинено.

“Щойно в Чабанах відбулася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), що постачає газ на Європу та проходить через поля Чабанів. Відбувався потужний вихід газу в навколишнє середовище. На місце події виїхав Голова Чабанівської селищної ради Олександр Киризлієв. Разом з представниками надзвичайних служб вдалося взяти ситуацію під контроль, встановлено заглушку та припинено вихід газу. Просимо зберігати спокій , не панікувати, в разі необхідності чітко дотримуватися вказівок представників надзвичайних служб України”, – йдеться у повідомленні.

І соціальних мережах свідки події публікували відео інциденту. За їхніми словами, спочатку був “дикий шум”, а після звук посилився і став нагадувати ревіння турбін літака.

ОНОВЛЕНО о 08:55

В Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що 15 вересня близько 00:20 поблизу сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм.

О 01:10 перекрито подачу газу до газопроводу. Жертв та постраждалих немає.

Наразі на місці інциденту працюють співробітники та техніка Боярського виробничого лінійного управління магістральних газопроводів.