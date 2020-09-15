Про це йдеться в повідомленні Чабанівської селищної ради.
Зараз встановили заглушку, вихід газу зупинено.
“Щойно в Чабанах відбулася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), що постачає газ на Європу та проходить через поля Чабанів. Відбувався потужний вихід газу в навколишнє середовище. На місце події виїхав Голова Чабанівської селищної ради Олександр Киризлієв. Разом з представниками надзвичайних служб вдалося взяти ситуацію під контроль, встановлено заглушку та припинено вихід газу. Просимо зберігати спокій , не панікувати, в разі необхідності чітко дотримуватися вказівок представників надзвичайних служб України”, – йдеться у повідомленні.
І соціальних мережах свідки події публікували відео інциденту. За їхніми словами, спочатку був “дикий шум”, а після звук посилився і став нагадувати ревіння турбін літака.
ОНОВЛЕНО о 08:55
В Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що 15 вересня близько 00:20 поблизу сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм.
- Раніше повідомлялося, що поблизу Сєвєродонецька Луганської області невідомі встановили саморобний вибуховий пристрій у газопроводу.