У Чабанах Київської області, де напередодні стався розрив газової труби, відновили роботу газопроводу.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

“15 вересня близько 00 год. 20 хв. поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм, з подальшим перекриттям подачі газу. Станом на 7 год. 18 вересня газогін відновлений для транспортування газу”, – йдеться в повідомленні.

Водночас, роботи по ліквідації наслідків розгерметизації тривають.