Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
“15 вересня близько 00 год. 20 хв. поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм, з подальшим перекриттям подачі газу. Станом на 7 год. 18 вересня газогін відновлений для транспортування газу”, – йдеться в повідомленні.
Водночас, роботи по ліквідації наслідків розгерметизації тривають.
- 15 вересня у Чабанах сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), який поставляє газ до Європи і проходить поблизу селища.