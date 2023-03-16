російсько-українська війна
07:39 16 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:19 У частині областей очікуються дощі: прогноз погоди на 16 березня
01:00 У січні Індія, ймовірно, закупляла російську нафту значно вище граничної ціни – Bloomberg
00:24 Українські армійці збили ворожий безпілотник, який у РФ називали «невидимим» для ППО

15 березня

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22:13 Незначні російські просування в Бахмуті відбуваються «великою ціною» – генерал Міллі
22:03 Нідерланди й надалі сприятимуть збереженню української культурної спадщини – МКІП
21:14 США будуть літати на дозволеній міжнародним правом території – Остін про інцидент з безпілотником та винищувачем
20:59 У Литві пропонують позбавити росіян можливості купувати нерухомість
20:25 США видалили програмне забезпечення на безпілотнику перед його падінням у Чорне море – CNN
19:40 На Миколаївщині відкрили відновлений міст, зруйнований російськими армійцями
19:21 Українські рятувальники взяли участь у відкритті навчально-тренувального центру в Румунії
19:01 Москва розцінює інцидент із безпілотником як провокацію – посол Росії в США
18:56 Від початку повномасштабної війни 600 тисяч українців, які втратили роботу, знову працевлаштовані
18:33 У Польщі викрили шпигунську мережу, яка працювала на РФ
18:11 Росія буде намагатися дістати залишки збитого нею безпілотника США
18:08 Депутати Європарламенту вимагають від УЄФА заборонити Білорусі брати участь у міжнародних турнірах – Politico
18:02 Симфонічні оркестри та фестивалі джазової музики: в United24 розповіли цікаві факти про шахти Соледара
17:42 Розповів біографію Степана Бандери: українські військові взяли у полон в’язня з ПВК «Вагнер»
17:26 Намісник Києво-Печерської лаври Павло із братією записали звернення до Зеленського, заявивши, що вони молились за нього
17:01 «За мужність»: рідним загиблого прикордонника Абрамчука вручили орден
16:59 В Індії закликали «відійти» від війни в Україні, зосередившись на «глобальніших» проблемах
16:58 «Голові уряду ДНР», який організовував перевезення українського зерна до РФ, повідомлено про підозру
16:40 Після індексації пенсій середній розмір підвищення становить 579 грн

У частині областей очікуються дощі: прогноз погоди на 16 березня

За даними синоптиків у четвер, 16 березня, частину областей України накриють опади у вигляді дощу.

Четвер, 16 березня 2023, 07:19
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у північних областях йтимуть невеликі дощі. На решті території – хмарно з проясненням, без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.

Вдень у більшості областей повітря прогріється до +8…+13 градусів. Найпрохолодніше лише у північних областях та на Вінниччині – +4…+9 градусів.

У Києві сьогодні вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +5 до +7 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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