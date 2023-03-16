У частині областей очікуються дощі: прогноз погоди на 16 березня

За даними синоптиків у четвер, 16 березня, частину областей України накриють опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у північних областях йтимуть невеликі дощі. На решті території – хмарно з проясненням, без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.

Вдень у більшості областей повітря прогріється до +8…+13 градусів. Найпрохолодніше лише у північних областях та на Вінниччині – +4…+9 градусів.

У Києві сьогодні вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +5 до +7 градусів.