У частині областей очікуються дощі: прогноз погоди на 16 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень у північних областях йтимуть невеликі дощі. На решті території – хмарно з проясненням, без істотних опадів.
Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.
Вдень у більшості областей повітря прогріється до +8…+13 градусів. Найпрохолодніше лише у північних областях та на Вінниччині – +4…+9 градусів.
У Києві сьогодні вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +5 до +7 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.