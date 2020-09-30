Уряд Чехії схвалив повторне введення режиму надзвичайного стану в країні на 30 днів з 5 жовтня.

Про це повідомляє видання České noviny.

Попередній режим ЧП діяв с 12 по 17 травня.

Тепер у країні знову обмежено збори до 20 осіб на відкритому повітрі і 10 осіб всередині приміщень на період перших двох тижнів.

Також заборонено відвідувати спортивні заходи, а середньо-освітніх школи закриють у регіонах з високим ризиком зараження.

Міністр охорони здоров’я Роман Примула заявив, що режим надзвичайного стану потрібен, щоб обмежити поширення коронавірусу і зменшити репродуктивне число до рівня 1.

Примула зазначив, що надзвичайний стан дозволить уряду обмежувати збори людей і залучати до практики медиків пенсійного віку, якщо це необхідно.