Про це повідомляє видання České noviny.
Попередній режим ЧП діяв с 12 по 17 травня.
Тепер у країні знову обмежено збори до 20 осіб на відкритому повітрі і 10 осіб всередині приміщень на період перших двох тижнів.
Також заборонено відвідувати спортивні заходи, а середньо-освітніх школи закриють у регіонах з високим ризиком зараження.
Міністр охорони здоров’я Роман Примула заявив, що режим надзвичайного стану потрібен, щоб обмежити поширення коронавірусу і зменшити репродуктивне число до рівня 1.
Примула зазначив, що надзвичайний стан дозволить уряду обмежувати збори людей і залучати до практики медиків пенсійного віку, якщо це необхідно.
- Раніше повідомлялося, що уряд Словаччини знову вводить надзвичайний стан в у країні через пандемію COVID-19.