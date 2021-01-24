У Чехії прихильники ініціативи Chcípl PES (дослівно — мертвий пес), які критикують урядові постанови про закриття ресторанів і пабів через епідемію коронавируса, відкрили свої заклади на знак протесту.

Про це повідомляє місцеве видання Novinky.cz.

За словами організатора Chcípl PES Якуба Ольберта з празького ресторану Šeberák, мета протесту – не заробити гроші, а вижити.

Проте Chcípl PES відкидає умова, яке уряд включив в програму підтримки Covid Gastro – Closed Establishments. За її словами, здобувачі субсидії повинні заявити, що вони ніколи не порушували постанови уряду.

За словами Ольберт, від 30 до 50 компаній складають ресторани або інші заклади, які були відкриті і під час обмежень. Ще приблизно кілька сотень – це ті, хто іноді порушував постанови уряду.

Про свою участь в протесті заявили ресторани Праги, Тепліце, Усті-над-Лабем, Брно, Кладно або Їглави.

В деякі заклади вже приходила поліція – після цього власникам довелося перейти в режим роботи “на винос”.

Представники ініціативи оголосили на пресконференції, що хочуть створити політичний рух “Відкрита Чехія – Chcípl PES”. За їх словами, ресторани повинні стати політичними осередками і можуть бути відкритими, тому що, згідно з ініціативою, політичні переговори звільнені від урядових постанов у боротьбі з епідеміями.

Міністр внутрішніх справ Ян Хамачек (CSSD) відкинув таку інтерпретацію правил.