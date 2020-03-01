Про це пише Reuters.

Зазначається, що всі троє хворих приїхали з північної Італії.

Представники міністерства охорони здоров’я заявили, що у пацієнтів – двох чехів і американського студента, який навчався в Мілані, – “були слабкі симптоми”.

“Ми просимо всіх дуже серйозно подумати про те, щоб не їздити в ці регіони для відпочинку або катання на лижах, якщо в цьому немає необхідності, оскільки існує небезпека”, – сказав він.

Чеська Республіка є першою з країн Центральної Європи, яка повідомила про випадки зараження коронавірусом.