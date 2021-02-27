У Чехії з понеділка, 1 березня, посилять карантин та обмежать свободу пересування людей по країні через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це, зокрема, повідомляють агентство Reuters та чеське видання Novinky.

Відповідне рішення було ухвалене на надзвичайному засіданні чеського уряду. Влада вирішила продовжити надзвичайний стан у країні ще на 30 днів (починаючи від 28 лютого).

Від 1 березня встановлюють нові, більш жорсткі правила життя громадян, що триватимуть щонайменше три тижні (тобто до 21 березня).

У цей період громадянам дозволять залишати райони, де вони проживають, лише у виняткових випадках (поїздки на роботу, до лікаря, органів влади та до родичів, які потребуть піклування). Для цього потрібно буде показати відповідні докази (наприклад, довідку з місця роботи).

Покупки можна буде здійснювати в межах свого району проживання.

Зустрічі родичів, які окремо проживають на території одного адміністративного району, обмежать (за винятком візитів для допомоги хворим або інвалідам).

Вигул собак у вечірній час буде можливий лише в радіусі 500 метрів від помешкання.

З 1 березня потрібно буде обов’язково носити захисні маски на вулиці незалежно від того, чи є можливість дотримуватися дистанції з іншими людьми. Винятком будуть лише ситуації, коли людина перебуває на самоті.

Маски будуть обов’язкові і на робочому місці (за винятком випадків, коли людина перебуває у кабінеті наодинці).

Крім того, маски необхідно буде вдягати у магазинах, закладах та в транспорті.

У країні закриті магазини, які не продають товарів першої необхідності. Зокрема закриваються деякі магазини, які до цього часу мали право працювати (наприклад, канцелярські магазини або ті, що продають дитяче взуття та одяг).

З понеділка школи, дитсадки не працюватимуть (учні початкових класів перейдуть на онлайн-навчання).

У Чехії останнім часом спостерігається спалах COVID-19, у тому числі через поширення британського штаму коронавірусу.

Прем’єр-міністр країни Андрій Бабіш попередив, що ситуація в лікарнях, зокрема у відділеннях реанімації, наблизиться до катастрофічної, якщо кількість заражень не почне зменшуватися. Бабіш наголосив, що хоче уникнути сцен, побачених в італійському Бергамо – місті, яке було епіцентром спалаху COVID-19 у Європі на початку пандемії минулого року.

“Я розумію, що це великий тягар для всіх, ми не раді цьому. Але якщо ми не зробимо нічого, весь світ побачить Бергамо в Чехії”, – наголосив Бабіш.

У міністерстві охорони здоров’я країни заявили, що добова кількість інфікувань коронавірусом може зрости до 18 000 у найближчі один-два тижні без посилення карантинних заходів.

За минулу добу було підтверджено понад 14,6 тис. випадків зараження.

Всього в країні зареєстровано 1,2 млн випадків зараження коронавірусом. Вилікувалися вже понад 1 млн осіб, померли від ускладнень — понад 20 тисяч.