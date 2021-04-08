Про це повідомляє Чеське телебачення.

Це вже четверта зміна голови МОЗ за рік пандемії.

Минулого місяця президент Мілош Земан попросив прем’єр-міністра звільнити блатних через його відмову дозволити використання російської вакцини “Спутник V”. Блатни мотивував своє рішення тим, що препарат не схвалений Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Земан сказав, що він звернувся до своїх російських, китайських та ізраїльських колег з проханням про допомогу з вакцинами та отримав від всіх позитивну відповідь.

“Той, хто це робить [не дає дозволу на закупівлю вакцин], завдає шкоди Чеській Республіці і несе загальну відповідальність за людей, які помирають через повільну вакцинацію”, – прокоментував президент рішення голови МОЗ.

Блатни відкинув критику. Він заявив, що дозволив використання тільки схвалених вакцин, щоб переконати людей, що вони безпечні, протестовані й дійсно працюють.

“Мої рішення завжди ґрунтувалися на наукових даних і аналізі, – сказав він.

Бабіш раніше заявляв, що “Спутник V” може бути варіантом для країни через повільне розгортання схвалених вакцин з ЄС.

“Справа не в тому, що я незадоволений його роботою, проблема в тому, що ми по-різному дивимося на те, як має функціонувати міністерство”, – прокоментував Бабіш відставку міністра.

Блатни вступив на посаду 29 жовтня, змінивши епідеміолога Романа Примулу, який був звільнений після викриття в порушенні карантину.

У Чехії – країні з населенням 10,7 мільйона осіб – зареєстровано 1,65 мільйона підтверджених випадків COVID-19, і 27329 смертей від вірусу.