Влада Чехії зобов'язали громадян носити захисні маски у всіх громадських місцях, навіть на вулицях.

Про це повідомляє місцеве видання Novinky.

Таке обмеження прийнято в зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу. Якщо ситуація не покращиться, в країні можуть закрити магазини, які не торгують товарами першої необхідності. Також можуть закрити перукарні та салони краси.

Рішення про обов’язковий масковий режим було прийнято 20 жовтня.

Не носити маску можна тільки в тому випадку, якщо в приміщенні перебувають члени однієї сім’ї.

Маски обов’язково надягати також в автомобілях, якщо в салоні знаходяться люди з різних сімей.

У країні вже закрили школи та заклади громадського харчування. Заборонено збиратися групами більше шести осіб.

Обмеження введено до початку листопада.