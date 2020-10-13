Уряд Чехії ухвалив рішення ввести жорсткі обмежувальні карантинні заходи до кінця жовтня через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

Таке рішення було прийнято після того, як в країні зафіксували один із найвищих рівнів зараження COVID-19 у світі.

Починаючи з середи, 14 жовтня, в країні закриють школи (до 2 листопада), зоопарки, галереї, кіно, театри, ресторани, бари і клуби. Дитячі садки працюватимуть і далі.

У країні заборонять збиратися групами понад 6 осіб. Також заборонять публічно вживати алкоголь у компаніях.

Попередньо, це обмеження до кінця місяця. Але їх можуть як продовжити, так і припинити достроково при виконанні такої умови:

“Якщо середній щотижневий рівень поширення зменшиться до 0,8 (тобто один інфікований заражає менше однієї людини), вжиті заходи буде пом’якшено”.

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш пояснив, що “R-число”, яке оцінює здатність хвороби поширюватися, наразі в Чехії становить близько 1,4.

Також в країні обов’язково потрібно носити захисну маску. Її потрібно надівати також і на відкритих зупинках громадського транспорту.