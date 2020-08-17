У Чехії з 1 вересня стане обов'язковим дотримання маскового режиму в усіх видах транспорту, в закритих приміщеннях і на масових заходах.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех, повідомляє видання Novinky.

“З 1 вересня ми введемо загальний масковий режим у всіх видах транспорту. Це стосуватиметься також закритих приміщень, таких як магазини, торгові центри, пошта, а також масових заходів в приміщеннях, незалежно від кількості учасників”, – заявив Войтех.

Міністр також зазначив, що термін самоізоляції які контактували з хворими, але які не мають симптомів, скоротиться до 10 днів. Проте це не торкнеться працівників медичної сфери та соціальних служб.