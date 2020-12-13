Про це повідомляє Aktualne.

Таким чином, напої, що подаються в закладах, можна споживати тільки поза місцем продажу. Виняток зроблено лише для автомобілістів, які купують напої прямо з салону машини. Також купити “з собою” можна, якщо ви заберете напій в офіс або додому в сумці.

Міністр охорони здоров’я Чехії Ян блатних при цьому заявив, що це “не помилка влади”, а спроба не допустити, щоб люди ходили по вулицях і різдвяним ярмаркам зі склянками.

Спочатку заборона стосувалася тільки алкогольних напоїв, але його вирішили розширити після заяви уряду про погіршення епідемічної ситуації в Чехії.

На початку грудня рівень епідеміологічної небезпеки понизили до третього з п’яти – відновили роботу музеї, художні галереї, ресторани, кафе, магазини і підприємства комерційних послуг. Крім того, дозволили проводити громадські заходи за участю до 50 громадян на вулицях і до 10 чоловік в приміщеннях.