У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги, внаслідок чого загинули дві людини і більше 40 отримали травми.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Аварія сталася недалеко від станції Домажліце. Експрес-поїзд з Мюнхена до Праги зіткнувся з пасажирським поїздом.

Згідно з повідомленням регіональної служби порятунку, чотири людини, які отримали серйозні травми, були доставлені до лікарні вертольотом, ще семи потрібна була операція, а 31 людина отримала легкі травми.

Судячи з кадрів, опублікованих в соцмережах, кабіна машиніста локомотива швидкісного поїзда була повністю розбита, також сильно постраждала передня частина приміського поїзда.

Командир обласної пожежної охорони Ярослав Грдлічка повідомив, що рятувальники все ще шукають серед уламків одну зниклу безвісти людину.