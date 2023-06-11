Президент Чехії Петр Павел прокоментував інцидент, який стався в одній із шкіл, де дівчинку Поліну з України ображали за її національність інші діти.

Джерело: Петр Павел у Twitter.

Напередодні мама Поліни опублікувала відео, на якому можна помітити, як дівчинку-українку з Коростеня почали обзивати учні чеської школи, а потім плюнули їй в лице. Причиною такої ганебної поведінки, як з’ясувалося, стала національність Поліни.

Відомо, що діти спитали дівчинку, чи вона росіянка. Після відповіді, що вона українка, її почали цькувати та ображати, а згодом – плюнули в обличчя.

“Україна є ку*ва. Україна дурна. Росія краща. Росія сильніша”, – говорили їй однокласники. У відповідь на що, вона сказала, що “Росія – це гі*но”.

Відео також оприлюднив на своїй сторінці в Telegram громадський активіст Андрій Смолій, привертаючи увагу суспільства до булінгу у школах.

Своєю чергою, президент Чехії Петр Павел прокоментував цей інцидент, наголосивши, що він засуджує знущання та приниження в школах.

“Я засуджую насильство в школах в цілому. А у випадку з дитиною, якій через війну довелося покинути свою країну та друзів і якій ми запропонували безпечний притулок, це особливо ганебно. Я ціную реакцію школи та батьків і той факт, що перед дівчинкою вибачилися. Але шрами на душі залишаться”, – відзначив він.

Водночас українське посольство в Чехії також засудило дії інших дітей стосовно української дівчинки.

“Це неприйнятне порушення, яке викликає глибоке обурення і занепокоєння. Ніхто не повинен зазнавати насильства або дискримінації, особливо за національною ознакою”, – йдеться у повідомленні.