Сьогодні, 22 грудня, на полігоні Лібава в Чехії перша група українських військовослужбовців завершила підготовку у межах місії Європейського Союзу EUMAM.

Про це інформує iDNES.

За словами командувача сухопутних військ чеської армії Романа Нахончика, під час тритижневого курсу підготовки кількасот українських військових відпрацювали базові навички, зокрема стрільбу з автоматів та водіння бойових машин піхоти. Зокрема, українські військові передали свій досвід ведення реальних боїв чеським колегам.

“Чеська Республіка підтримує вас. Ви є героями для чеських солдатів і для громадян Чеської Республіки. Воєнний злочинець Путін має бути переможений”, – заявила під час візиту на Лібаву міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

У повідомленні зазначається, що протягом 2023 року до Чехії прибудуть ще чотири групи українських військовослужбовців чисельністю близько 800 людей, перша з них має почати підготовку вже в січні 2023 року.

Зазначимо, що у Великій Британії продовжують тривати навчання українських захисників. Цього тижня бійці тренувалися у засніженій Північній Англії. У межах тренувань бійців ЗСУ готують до бойових дій.