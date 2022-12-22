Про це інформує iDNES.
За словами командувача сухопутних військ чеської армії Романа Нахончика, під час тритижневого курсу підготовки кількасот українських військових відпрацювали базові навички, зокрема стрільбу з автоматів та водіння бойових машин піхоти. Зокрема, українські військові передали свій досвід ведення реальних боїв чеським колегам.
“Чеська Республіка підтримує вас. Ви є героями для чеських солдатів і для громадян Чеської Республіки. Воєнний злочинець Путін має бути переможений”, – заявила під час візиту на Лібаву міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.
У повідомленні зазначається, що протягом 2023 року до Чехії прибудуть ще чотири групи українських військовослужбовців чисельністю близько 800 людей, перша з них має почати підготовку вже в січні 2023 року.
Зазначимо, що у Великій Британії продовжують тривати навчання українських захисників. Цього тижня бійці тренувалися у засніженій Північній Англії. У межах тренувань бійців ЗСУ готують до бойових дій.
“Українські новобранці, які беруть участь у тренувальній програмі під проводом Великої Британії, тренувалися у засніженій Північній Англії, готуючись до бойових дій на фронті”, — зазначила пресслужба Міноборони Великої Британії.
Навчання у Сполученому Королівстві розпочалися влітку. Варто зауважити, що понад 7 тисяч українських військових пройшли базовий військовий вишкіл за кордоном, а до кінця року число збільшиться до майже 10 тисяч. За вісім років російсько-української війни пройшли навчання 25 тисяч військових, але після широкомасштабного вторгнення тренування перенесли за межі України.
Також повідомлялося, що у 2022 році закінчилась серія навчань українських військових. З 1 січня 2023 року близько 19 200 українських солдатів пройдуть військовий вишкіл у Великій Британії. До тренувань долучилися інструктори з Фінляндії, Нової Зеландії, Бельгії, Данії, Швеції, Канади, Норвегії тощо.
- Чеський парламент погодив дозвіл на перебування українських військових на території країни з метою навчання. Також схвалено відправлення чеських інструкторів для навчання військовослужбовців ЗСУ у країнах Європейського Союзу.
- У США вирішили розширити підготовку для бійців Збройних сил України. Відповідне рішення ухвалив президент США Джо Байден.