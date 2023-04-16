16 квітня тисячі чехів вийшли на демонстрацію на центральній площі Праги, закликаючи уряд піти у відставку, протестуючи проти високої інфляції та цін на енергоносії.

Про це повідомляє Reuters.

Поліція не надає оцінок масштабів акції протесту під назвою “Чехія проти бідності”.

Протест, як і аналогічна акція в березні, був організований позапарламентською політичною партією PRO (“Право на гідність”), яка критикувала правоцентристський уряд прем’єр-міністра Петра Фіали за його вирішення енергетичної кризи, яка вразила Європу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

PRO також розкритикувала уряд за заподіяння шкоди свободі слова у межах зусиль щодо протидії дезінформації та закликала “добиватися миру” у війні РФ проти України, водночас заперечуючи, що є проросійською партією.

Акція протесту мала пройти до уряду.

Чеська Республіка, як і інші країни Європи, постраждала від зростання інфляції, яка злетіла до двозначних цифр за минулий рік, і високих цін на енергоносії.

Нещодавнє опитування показало, що опозиційна партія ANO колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша збільшила перевагу над партією Фіали до 29% порівняно з 20%.

Зауважимо, у березня у столиці Чехії Празі відбувся антиурядовий мітинг на Вацлавській площі. Частина проросійських мітингувальників намагалися зірвати український прапор з будівлі Національного музею.

Тоді під час мітингу активісти вимагали відставки прем’єр-міністра Петра Фіали. Проросійська частина мітингувальників направилась до Національного музею і намагалася потрапити туди, щоб зірвати український прапор.

До музею намагалися вдертися кілька десятків людей. За словами прессекретаря поліції Віолети Сіршістової, правоохоронці завадили цьому. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан засудив агресивні дії протестуючих.

Затримали 18 осіб на місці за непокору заклику правоохоронців. Двоє поліцейських були шпиталізовані з пораненнями.